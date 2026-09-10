Conférence et visite – Manoir de Coat Quenan, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg

Informations pratiques

Conférence et visite – Manoir de Coat Quenan 19 et 20 septembre Manoir de Koad Kenan Finistère

Conférence à 15h suivie d’une visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence de Marcel Castel à propos du site du Manoir de coat Quénan ; historien amateur, Marcel Castel est le spécialiste de l’histoire du Grouanec, ses notables, lieux remarquables et familles. Il nous présentera son travail récent sur l’histoire du manoir qui sera suivie par une visite guidée du site.

Manoir de Koad Kenan 160 Koad Kenan 29880 Plouguerneau Grouaneg 29880 Finistère Bretagne 0672477416 https://plouguerneau.net/les-moulins-de-coatquenan/ successivement Motte féodale, maison forte, manoir puis ferme.

Manoir 15ème, douves. Recherches archéologiques.

Conférence de Marcel Castel à propos du site du Manoir de Coat Quénan

©Marcel Castel