Conférence Etxea, la maison dans la culture basque Gîte Etxetoa Ostabat-Asme
mercredi 29 juillet 2026 · Gîte Etxetoa · Ostabat-Asme
Informations pratiques
Ostabat-Asme
Conférence Etxea, la maison dans la culture basque
Gîte Etxetoa 1274 quartier Harambeltz Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Monsieur Beñat Zintzo-Garmendia, historien, évoquera la place éminemment centrale de la maison dans l’identité, la structure sociale et la spiritualité des Basques. Professeur d’histoire-géographie, docteur en histoire du Pays Basque, Monsieur Zintzo-Garmendia consacre ses travaux et ses recherches anthropologiques à la culture basque depuis plus de cinquante ans. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence dont Histoire de la sorcellerie en Pays basque les bûchers de l’injustice (Éditions Privat). Son intervention permettra de mieux comprendre l’attachement dynastique à l’Etxe, en analysant le fonctionnement du droit d’aînesse absolu et le destin souvent aventureux des cadets. Il mettra en lumière la trilogie sacrée de l’Etxe qui lie indissociablement la demeure (le quotidien), la place à l’église (l’ancrage communautaire) et le tombeau familial (la mémoire des ancêtres). .
Gîte Etxetoa 1274 quartier Harambeltz Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 saintpalais@otpaysbasque.com
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English : Conférence Etxea, la maison dans la culture basque
L’événement Conférence Etxea, la maison dans la culture basque Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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