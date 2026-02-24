Les momies égyptiennes sont omniprésentes dans les salles des

musées européens. Mais avons-nous réellement pris le temps de faire un

pas en arrière pour nous demander pourquoi ? Pourquoi sont-elles ici,

déplacées en grand nombre de leur contexte d’origine, exposées à la vue

de tous ? Et pourquoi, en tant que visiteurs, chercheurs ou simples

curieux, venons-nous regarder ces corps morts, si souvent objectifiés

que l’on en oublie parfois qu’il s’agit de restes humains ? Quel avenir

pour l’exposition des momies égyptiennes à l’heure où les musées

repensent leur rôle et leurs responsabilités ?

S’appuyant sur plus de dix ans de recherche dans le monde anglo-saxon

et sur son expérience de consultante en éthique des restes humains dans

les musées, Angela Stienne propose une introduction accessible aux

enjeux éthiques et bioéthiques liés à l’exposition des momies

égyptiennes dans les musées européens. La conférence explore les

questions posées par l’exposition des corps extra-européens, le cas

particulier des momies égyptiennes longtemps restées en marge des débats

éthiques, ainsi que les enjeux liés à l’usage et à la diffusion des

images, aux nouvelles technologies et aux choix auxquels les musées sont

aujourd’hui confrontés. Elle souligne également l’importance de prendre

en compte les émotions suscitées par la rencontre avec ces corps, qui

offrent une occasion singulière d’ouvrir le dialogue autour de la mort,

de la maladie et de l’histoire complexe de nos musées. En ouvrant ces

questions au débat, cette intervention invite à comprendre pourquoi il

est devenu nécessaire de replacer les momies égyptiennes au coeur des

conversations éthiques contemporaines.

Dr Angela Stienne est historienne des musées,

égyptologue et chercheuse en éthique. Docteure en muséologie (University

of Leicester, 2018), elle est spécialiste de l’histoire des momies

égyptiennes et de leur exposition dans les musées européens. Depuis plus

de dix ans, elle mène des recherches dans le monde anglo-saxon sur les

enjeux éthiques, bioéthiques et émotionnels de leur exposition, ayant

travaillé avec le Science Museum de Londres, le Pitt Rivers Museum

d’Oxford, Derby Museums et Leicester Museums & Art Gallery. Elle

accompagne aujourd’hui des musées européens en tant que consultante en

éthique des restes humains. Fondatrice du projet international Mummy

Stories (mummystories.com), elle est l’autrice de Mummified, The Stories

Behind Egyptian Mummies in Museums (2022) et de Promenades

égyptologiques dans Paris (2025). Elle est membre élu de la Royal

Historical Society depuis 2022.

Angela Stienne, historienne des musées, égyptologue et chercheuse en éthique, nous fera le plaisir de venir à l’Université Ouverte jeudi 12 mars. Cette conférence sera l’occasion de réfléchir sur l’éthique d’exposer des restes humains dans les musées.

Le jeudi 12 mars 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/exposer-les-momies-egyptiennes-entre-defis-ethiques-et-nouvelles-conversations/ universite-ouverte@u-paris.fr



