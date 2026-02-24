Conférence : « Exposer les momies égyptiennes, entre défis éthiques et nouvelles conversations » Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Les momies égyptiennes sont omniprésentes dans les salles des
musées européens. Mais avons-nous réellement pris le temps de faire un
pas en arrière pour nous demander pourquoi ? Pourquoi sont-elles ici,
déplacées en grand nombre de leur contexte d’origine, exposées à la vue
de tous ? Et pourquoi, en tant que visiteurs, chercheurs ou simples
curieux, venons-nous regarder ces corps morts, si souvent objectifiés
que l’on en oublie parfois qu’il s’agit de restes humains ? Quel avenir
pour l’exposition des momies égyptiennes à l’heure où les musées
repensent leur rôle et leurs responsabilités ?
S’appuyant sur plus de dix ans de recherche dans le monde anglo-saxon
et sur son expérience de consultante en éthique des restes humains dans
les musées, Angela Stienne propose une introduction accessible aux
enjeux éthiques et bioéthiques liés à l’exposition des momies
égyptiennes dans les musées européens. La conférence explore les
questions posées par l’exposition des corps extra-européens, le cas
particulier des momies égyptiennes longtemps restées en marge des débats
éthiques, ainsi que les enjeux liés à l’usage et à la diffusion des
images, aux nouvelles technologies et aux choix auxquels les musées sont
aujourd’hui confrontés. Elle souligne également l’importance de prendre
en compte les émotions suscitées par la rencontre avec ces corps, qui
offrent une occasion singulière d’ouvrir le dialogue autour de la mort,
de la maladie et de l’histoire complexe de nos musées. En ouvrant ces
questions au débat, cette intervention invite à comprendre pourquoi il
est devenu nécessaire de replacer les momies égyptiennes au coeur des
conversations éthiques contemporaines.
Dr Angela Stienne est historienne des musées,
égyptologue et chercheuse en éthique. Docteure en muséologie (University
of Leicester, 2018), elle est spécialiste de l’histoire des momies
égyptiennes et de leur exposition dans les musées européens. Depuis plus
de dix ans, elle mène des recherches dans le monde anglo-saxon sur les
enjeux éthiques, bioéthiques et émotionnels de leur exposition, ayant
travaillé avec le Science Museum de Londres, le Pitt Rivers Museum
d’Oxford, Derby Museums et Leicester Museums & Art Gallery. Elle
accompagne aujourd’hui des musées européens en tant que consultante en
éthique des restes humains. Fondatrice du projet international Mummy
Stories (mummystories.com), elle est l’autrice de Mummified, The Stories
Behind Egyptian Mummies in Museums (2022) et de Promenades
égyptologiques dans Paris (2025). Elle est membre élu de la Royal
Historical Society depuis 2022.
Angela Stienne, historienne des musées, égyptologue et chercheuse en éthique, nous fera le plaisir de venir à l’Université Ouverte jeudi 12 mars. Cette conférence sera l’occasion de réfléchir sur l’éthique d’exposer des restes humains dans les musées.
Le jeudi 12 mars 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://u-paris.fr/universite-ouverte/exposer-les-momies-egyptiennes-entre-defis-ethiques-et-nouvelles-conversations/ universite-ouverte@u-paris.fr
