Conférence « Féminisme et narratologie post classique » par Béatrice Bloch Lundi 23 février, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T16:00:00+01:00 – 2026-02-23T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T16:00:00+01:00 – 2026-02-23T18:00:00+01:00

Cycle « Conférences Recherche et Création » – Printemps 2026

Le département de Lettres de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges, en partenariat avec l’équipe de recherche EHIC Espaces Humains et interactions culturelles, propose un cycle de conférences in du 9 février au 23 mars 2026.

Les conférences auront lieu les lundis, de 16h à 18h, en amphithéâtre Constans

Entrée libre.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Conférence recherche et création du département de lettres