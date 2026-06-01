Conférence Femmes et sexualité dans la Rome Antique Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Conférence Femmes et sexualité dans la Rome Antique

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

Virginie Girod est docteur en Histoire, spécialiste de l’Antiquité Romaine.

Dans la culture populaire, les Romains décadents avaient une sexualité débridée. Dans les péplums, les Romaines sont des créatures sensuelles et vénéneuses. Ces clichés sont bien loin de la réalité. La société romaine est attachée à l’ordre et chacun de ses membres doit avoir un comportement en accord avec la place qu’il occupe.

Les femmes libres sont destinées à être des épouses et des mères. Leur sexualité est sous contrôle. Les autres femmes dont les prostituées, sont, elles, au service des hommes, objet de plaisir et égout séminal. L’étude approfondie des textes anciens, médicaux, légaux et littéraires ainsi que des vestiges archéologiques montrent des femmes soumises à un ordre social rigoureux. Transgresser les règles n’est jamais sans danger mais il est toujours possible de jouer avec elles.Adultes

3.5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

In partnership with the Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

Virginie Girod holds a PhD in History, specializing in Roman Antiquity.

In popular culture, decadent Romans had an unbridled sexuality. In peplums, Roman women are sensual, poisonous creatures. These clichés are far from reality. Roman society was committed to order, and each member was expected to behave in a manner befitting his or her position.

Free women were destined to be wives and mothers. Their sexuality was controlled. Other women, including prostitutes, are at the service of men, objects of pleasure and seminal drains. An in-depth study of ancient medical, legal and literary texts, as well as archaeological remains, reveals women subjected to a rigorous social order. Transgressing the rules is never without danger, but it’s always possible to play with them.

L’événement Conférence Femmes et sexualité dans la Rome Antique Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES