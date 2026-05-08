Journées européennes de l’archéologie Parc Archéologique Blies-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Journées européennes de l’archéologie

Parc Archéologique Blies-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Programme du week-end

– Visite thématique Dans les pas des archéologues à la découverte du quartier est ( samedi et dimanche à 11h).

Cette visite présente les découvertes issues des fouilles du quartier est de la ville romaine de Bliesbruck, rarement accessible au public, en expliquant le processus de fouille et d’analyse. Elle permet de comprendre comment archéologues et chercheurs mettent au jour et préservent ces vestiges historiques.

– Visite thématique De part et d’autre de la frontière une valorisation différente des vestiges (samedi à 15h).

Découvrez des réalisation très différentes de la valorisation du patrimoine archéologique de chaque côté de la frontière. Le développement et l’aspect du Parc archéologique sont le reflet des différences entre les deux pays en matière de législation sur le patrimoine, de pratiques archéologiques et de sensibilité culturelle.

– Activité participative Gardiens du patrimoine ( dimanche 14 de 10h à 12h, sur réservation.

Devenez acteur de la préservation du site de Bliesbruck !

Animé par nos agents techniques passionnés, cet atelier participatif, vous invite à découvrir les gestes précis du désherbage et de l’entretien des vestiges extérieurs, tout en découvrant les secrets de la conservation du patrimoine. À l’issue de cette expérience enrichissante, venez partager un moment convivial autour d’un verre et d’une petite collation !

– Conférence femmes et sexualités dans la Rome Antique par Virginie Girod (dimanche à 16h).

En coopération avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

Virginie Girod est docteur en Histoire, spécialiste de l’Antiquité romaine. Dans les péplums, les Romaines sont des créatures sensuelles et vénéneuse. Ces clichés sont bien loin de la réalité. La société romaine est attachée à l’ordre et chacun de ses membres doit avoir un comportement en accord avec la place qu’il occupe. Les femmes libres sont destinées à être des épouses et des mères. Leur sexualité est sous contrôle. Les autres femmes dont les prostituées, sont, elles, au service des hommes, objet de plaisir et égout séminal. L’étude approfondie des textes anciens, medicaux, légaux et littéraires ainsi que des vestiges archéologiques montrent des femmes soumises à un ordre social rigoureux.

Transgresser les règles n’est jamais sans danger mais il est toujours possible de jouer avec elles.Tout public

3.5 .

Parc Archéologique Blies-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 bliesbruck@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekend program:

– Thematic tour In the footsteps of the archaeologists: discovering the eastern quarter (Saturday and Sunday at 11 a.m.).

This tour presents discoveries from excavations in the eastern quarter of the Roman town of Bliesbruck, rarely accessible to the public, explaining the excavation and analysis process. It explains how archaeologists and researchers uncover and preserve these historic remains.

– Thematic tour On either side of the border: different ways of promoting remains (Saturday, 3pm).

Discover the very different ways in which archaeological heritage is developed on each side of the border. The development and appearance of the Archaeological Park reflect the differences between the two countries in terms of heritage legislation, archaeological practices and cultural sensitivity.

– Participatory activity Guardians du patrimoine ( Sunday 14th from 10am to 12pm, booking required.

Get involved in preserving the Bliesbruck site!

Led by our enthusiastic technical staff, this participatory workshop invites you to discover the precise gestures involved in weeding and maintaining the exterior remains, while learning the secrets of heritage conservation. At the end of this enriching experience, come and share a convivial moment over a drink and a snack!

– Lecture Women and sexuality in Ancient Rome by Virginie Girod (Sunday, 4pm).

In cooperation with the Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

Virginie Girod holds a doctorate in history and is a specialist in Roman antiquity. In peplums, Roman women are sensual, venomous creatures. These clichés are far from the truth. Roman society is all about order, and every member is expected to behave in a manner befitting his or her position. Free women were destined to be wives and mothers. Their sexuality was controlled. Other women, including prostitutes, are at the service of men, objects of pleasure and seminal drains. An in-depth study of ancient medical, legal and literary texts, as well as archaeological remains, reveals women subjected to a rigorous social order.

Transgressing the rules is never without danger, but it’s always possible to play with them.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Bliesbruck a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES