Festival du Patrimoine Naturel Atelier en famille Floralia le carnet au coeur de la nature Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Festival du Patrimoine Naturel Atelier en famille Floralia le carnet au coeur de la nature

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Partez à la découverte des plantes sauvages du Parc en compagnie d’une animatrice nature de l’association Envie de Bon .

Une balade conviviale pour observer, apprendre et créer au coeur d’un site d’exception découverte de la flore sauvage au cours d’une balade, initiation à la cueillette, création d’un carnet naturaliste de balade pour garder une trace de vos observations.

Un moment privilégié pour petits et grands, mêlant observation, créativité et sensibilisation à la biodiversité.

L’atelier n’est pas ouvert aux personnes à mobilité réduite en raison du tracé du parcours dans des zones non aménagées.

Réservation auprès du Parc Archéologique (dans la limite des places disponibles).Tout public

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Discover the Park’s wild plants in the company of a nature guide from the Envie de Bon association.

A friendly outing to observe, learn and create in the heart of an exceptional site: discover the wild flora during a walk, learn how to gather plants, create a naturalist’s notebook to keep a record of your observations.

A special moment for young and old, combining observation, creativity and awareness of biodiversity.

The workshop is not open to people with reduced mobility, as the route takes in undeveloped areas.

Please book with the Parc Archéologique (subject to availability).

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Atelier en famille Floralia le carnet au coeur de la nature Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES