Journée de la Moselle Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Journée de la Moselle

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Centre de ressources et d’expositions.

Au programme

– 10h 18h Marché paysan.

En partenariat avec Moselle Attractivité.

Un marché paysan réunira artisans et producteurs locaux. Une invitation à découvrir la richesse et la diversité des talents mosellans, dans un esprit convivial et gourmand …

– 11h30 Concert-apéritif par l’Orchestre d’Harmonie de Talange.

Placé sous la direction de Joël Omhovere et composé d’une trentaine de musiciens, l’Orchestre d’Harmonie de Talange, crée en 2006, propose un répertoire varié mêlant jazz, musiques de films et répertoire classique.

– 16h Conférence de Dominique Heckenbenner Epona, de la déesse psychopompe antique à l’héroïne de Fantasy .

En partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

La découverte de trois bas-reliefs de la déesse Epona en contexte funéraire antique, sur les sites mosellans du Sauvageon et de la Croix Guillaume à Saint-Quirin, apporte un éclairage nouveau sur cette divinité. Vénérée par les Gaulois, puis par les romains, protectrice des chevaux et des palefrenier, elle conduisait sans doute aussi l’âme des morts dans l’au-delà. Elle a traversé les siècles et elle est aujourd’hui l’héroïne de romans de fantasy et de jeux vidéo.

– Visites guidées du site.Tout public

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Resource and exhibition center.

Program:

– 10am 6pm: Farmers’ market.

In partnership with Moselle Attractivité.

A farmers’ market will bring together local artisans and producers. An invitation to discover the wealth and diversity of Moselle talent, in a convivial and gourmet spirit…

– 11:30 am: Aperitif concert by the Orchestre d’Harmonie de Talange.

Conducted by Joël Omhovere and made up of some thirty musicians, the Orchestre d’Harmonie de Talange, created in 2006, offers a varied repertoire combining jazz, film music and the classical repertoire.

– 4pm: Lecture by Dominique Heckenbenner Epona, from ancient psychopomp goddess to fantasy heroine .

In partnership with the Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

The discovery of three bas-reliefs of the goddess Epona in an ancient funerary context, on the Moselle sites of Sauvageon and Croix Guillaume in Saint-Quirin, sheds new light on this divinity. Worshipped by the Gauls, then by the Romans, as protector of horses and grooms, she undoubtedly also guided the souls of the dead into the afterlife. Today, she is the heroine of fantasy novels and video games.

– Guided tours of the site.

L’événement Journée de la Moselle Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES