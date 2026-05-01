Festival du Patrimoine Naturel Balade nature au temps des Gallo-Romains Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Festival du Patrimoine Naturel Balade nature au temps des Gallo-Romains

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Animée par Gilles Weiskircher.

Depuis 2020, le Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim propose à ses visiteurs de découvrir les richesses de son Espace Naturel Remarquable.

Lors de cette balade, vous découvrirez les usages multiples des plantes sauvages dans l’alimentation et la médecine de l’Antiquité à nos jours.

La balade n’est pas ouverte aux personnes à mobilité réduite en raison du tracé de son parcours dans des zones non aménagées.Tout public

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Hosted by Gilles Weiskircher.

Since 2020, the Bliesbruck-Reinheim Archaeological Park has been offering visitors the chance to discover the riches of its Remarkable Natural Area.

During this walk, you’ll discover the many uses of wild plants in food and medicine from Antiquity to the present day.

The walk is not open to people with reduced mobility, as it takes place in undeveloped areas.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Balade nature au temps des Gallo-Romains Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES