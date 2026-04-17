Fête des enfants Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Fête des enfants

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Autour de la tombe de la princesse.

De nombreux ateliers participatifs sont proposés aux enfants qui peuvent y exprimer toute leur créativité s’exercer au tir à l’arc, fabriquer une mosaïque, faire de la poterie, manipuler un foret à bois, fabriquer son propre équipement militaire romain (bouclier, épée et casque) et bien d’autres …

Le groupe de reconstitution historique, Legio XIIII Gemina, présente un aperçu de la vie d’un campement militaire romain et le spectacle du magicien Maxim Maurice est un des moments forts de cette journée.Enfants

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Around the princess’ grave.

Children can take part in a wide range of workshops to express their creativity, including archery, mosaic-making, pottery, wood-drilling, making their own Roman military equipment (shield, sword and helmet) and much more…

The historical re-enactment group, Legio XIIII Gemina, presents a glimpse of life in a Roman military camp, and magician Maxim Maurice’s show is one of the highlights of the day.

L’événement Fête des enfants Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES