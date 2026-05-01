Cirque OBLIK Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Cirque OBLIK

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 15:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du Festival Perspectives.

Dans de nombreuses langues, le terme oblique évoque ce qui est de travers, une image qui correspond parfaitement à la pratique de Theresa Kuhn et à sa discipline le fil souple.

Dans ce spectacle, la sangle n’est pas tendue entre deux points fixes elle reste souple, mouvante, imprévisible.

Avec son solo OBLIK, Theresa Kuhn transforme cet art de l’équilibre en un récit qui se déploie sur toute une soirée, explorant la chute, la persévérance et la renaissance. Entre poésie et humour, cette performance captivante file à toute vitesse et ne laisse personne indifférente.Tout public

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +49 681 5011105 info@festival-perspectives.de

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English :

As part of the Perspectives Festival.

In many languages, the word oblique evokes that which is askew, an image that corresponds perfectly to Theresa Kuhn’s practice and her discipline: flexible thread.

In this show, the webbing is not stretched between two fixed points: it remains flexible, moving, unpredictable.

With her solo OBLIK, Theresa Kuhn transforms this art of balancing into a story that unfolds over an entire evening, exploring falling, perseverance and rebirth. Between poetry and humor, this captivating performance spins at top speed and leaves no one indifferent.

L’événement Cirque OBLIK Bliesbruck a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES