Conférence Forêt, château et potiers du Molay Cerisy-la-Forêt
Conférence Forêt, château et potiers du Molay Cerisy-la-Forêt vendredi 19 juin 2026.
Cerisy-la-Forêt
Conférence Forêt, château et potiers du Molay
Rue des Halles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le vendredi 19 juin à la salle polyvalente de Cerisy-la-Forêt pour une conférence de clôture suite à l’exposition temporaire Forêt, château et potiers du Molay par Elisabeth Ridel Granger, Anne-Marie Flambard Hericher.
Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) .
Rue des Halles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 contact@abbaye-cerisy.fr
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English : Conférence Forêt, château et potiers du Molay
L’événement Conférence Forêt, château et potiers du Molay Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô