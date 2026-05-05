Cerisy-la-Forêt

Conférence Forêt, château et potiers du Molay

Rue des Halles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le vendredi 19 juin à la salle polyvalente de Cerisy-la-Forêt pour une conférence de clôture suite à l’exposition temporaire Forêt, château et potiers du Molay par Elisabeth Ridel Granger, Anne-Marie Flambard Hericher.

Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) .

Rue des Halles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 contact@abbaye-cerisy.fr

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English : Conférence Forêt, château et potiers du Molay

L’événement Conférence Forêt, château et potiers du Molay Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô