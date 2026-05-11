JOURNÉE DES PEINTRES Cerisy-la-Forêt
JOURNÉE DES PEINTRES Cerisy-la-Forêt dimanche 21 juin 2026.
Cerisy-la-Forêt
JOURNÉE DES PEINTRES
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de cette journée, les Amis de l’Abbaye invitent les artistes et les amateurs de tous âges à s’inspirer de ce lieu unique et à laisser libre cours à leur créativité.
Tous les supports et toutes les techniques sont autorisés. Une seule consigne, représenter l’Abbaye ou l’un de ces détails en intérieur ou en extérieur !
Les oeuvres produites donneront à un concours et les artistes qui le souhaitent pourront exposer leurs productions dans la chapelle Saint-Gerbold.
Accès de 10h à 18h aux conditions d’entrée habituelles sans supplément
Tarifs 7 euros/adulte, 4 euros/étudiant et demandeur d’emploi. Gratuit 12 ans et personnes en situation de handicap.
Inscription: 10 euros/participant. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 contact@abbaye-cerisy.fr
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English : JOURNÉE DES PEINTRES
L’événement JOURNÉE DES PEINTRES Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô
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