Cerisy-la-Forêt

Concert Orpheon de Bayeux

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les Amis de l’Abbaye ont le grand plaisir d’accueillir pour la deuxième fois l’ORPHEON de Bayeux, dirigé par la cheffe de chœur, Valérie FOSSARD.

Créé en 1846 et chœur d’hommes à l’origine, l’ORPHEON de Bayeux qui fête ses 180 ans cette année, est aujourd’hui une association de Loi 1901 tournée vers le chant choral et compte plusieurs chœurs.

Le 14 juin prochain, le chœur classique et le chœur d’hommes, accompagnés par Mélanie Ghestin au piano et des solistes, Annabelle CARDRON et Adriana EPSTEIN, interprèteront des extraits du Magnificat de Pergolèse.

Participation libre, sans réservation. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 contact@abbaye-cerisy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Orpheon de Bayeux

L’événement Concert Orpheon de Bayeux Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô