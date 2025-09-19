Conférence Frédéric Lenoir Espace Bocapole Bressuire

Conférence Frédéric Lenoir Espace Bocapole Bressuire mercredi 11 février 2026.

Espace Bocapole Bressuire

2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Frédéric Lenoir, philosophe traitera le thème suivant: Quelle vision de l'humanité en 2050?

Inscription sur le-cera.com.

Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres bocapole@bocapole.fr

