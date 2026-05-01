Conférence Gizia, de la Conquête à la Révolution La plus libre Communauté du Comté de Bourgogne , par Pierre HUET Lieu-dit Couvent de Châtel Gizia

Gizia

Conférence Gizia, de la Conquête à la Révolution La plus libre Communauté du Comté de Bourgogne , par Pierre HUET

Lieu-dit Couvent de Châtel Les Maisons de Châtel Gizia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Après avoir rappelé le site de Gizia et l’évocation qu’en ont fait Stéphanie de Bourbon-Conti et Lequinio, l’intervention rappellera le mode de décision de la communauté telle qu’elle fonctionnait sous l’Ancien Régime.

Elle évoquera ensuite les relations avec la baronnie de Chevreaux, avec l’administration royale (notamment avec la maîtrise des Eaux et Forêts) et avec les communautés voisines (Rosay, La Biolée, Chevreaux).

L’évolution démographique sera décrite et évaluée grâce au dépouillement des registres paroissiaux.

La vie économique sera étudiée à partir de l’arpentement de 1768, qui énumère 2090 parcelles appartenant à 199 particuliers et indique propriétaires, surface, nature de l’utilisation des sols, moulins à farine, pressoir à noix et battoirs à chanvre. Nous verrons aussi les aménagements de routes et chemins indispensables à la vie locale.

Une dernière partie portera sur la paroisse et la transformation de l’église ainsi que sur les actions des habitants pour démembrer la trop grande paroisse de Chevreaux . .

Lieu-dit Couvent de Châtel Les Maisons de Châtel Gizia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@societe-emulation-jura.fr

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English : Conférence Gizia, de la Conquête à la Révolution La plus libre Communauté du Comté de Bourgogne , par Pierre HUET

L’événement Conférence Gizia, de la Conquête à la Révolution La plus libre Communauté du Comté de Bourgogne , par Pierre HUET Gizia a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)