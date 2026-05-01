Conférence La maison de Fay (Les Deux-Fays, Jura), vestiges d’une motte castrale en Bresse jurassienne, par Stéphane GUYOT Gizia

Gizia

Conférence La maison de Fay (Les Deux-Fays, Jura), vestiges d’une motte castrale en Bresse jurassienne, par Stéphane GUYOT

Lieu-dit Couvent de Châtel Gizia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La motte castrale de Fay se situe à Les Deux-Fays, dans la plaine de la Bresse jurassienne, entre Lons-le-Saunier et Dole. Elle s’inscrit dans un ensemble d’environ 160 mottes castrales recensées dans le Jura, dont la grande majorité se concentre en plaine. La motte de Fay se distingue par sa forme oblongue et sa superficie exceptionnelle d’environ 9 531 m², bien au-delà des dimensions habituelles de ce type de site (généralement entre 20 et 40 m de diamètre).

Le site est attesté dès le 2 novembre 1248, date à laquelle Jean de Chalon (dit Jean l’Antique ) cède son domaine seigneurial — incluant la maison de Fay — aux moines de l’ordre de Grandmont. Le site passe alors d’une vocation castrale à une vocation cultuelle (prieuré). Il accueille une église et des bâtiments conventuels. Des mentions de ruines apparaissent dès 1561 et 1649, liées aux guerres et au manque d’entretien. L’ordre de Grandmont est supprimé en 1773. En 1793, les bâtiments sont vendus comme Biens nationaux. La commune acquiert le site en 1863, avant qu’il ne soit racheté par un propriétaire privé en 2018.

Le relevé topographique révèle une plateforme articulée en trois zones altimétriques une butte sommitale au sud (point culminant à 215,23 m), une plateforme haute accueillant les constructions historiques, et une zone basse à vocation agricole ou d’accès. Large de 27,5 m et profond de 8,75 m par endroits, le fossé périmétral constitue l’élément structurant du site. Deux plans anciens (1758-1760 et cadastre napoléonien de 1829) documentent l’évolution des constructions et du fossé en eau.

L’examen des bâtiments actuels, construits vers 1740, témoigne de nombreux remplois de pierres taillées issues de constructions antérieures. Les chaînages du corps principal et du pigeonnier comportent des moellons en calcaire jaune portant des traces de bretture, outil de taille caractéristique du XVe siècle, également visibles sur des pierres de ressaut chanfreiné en façade méridionale. Sur la façade septentrionale, un bloc de calcaire blanc rubéfié témoigne d’un incendie ayant affecté un bâtiment antérieur. La façade orientale livre quant à elle un bloc gravé d’une épigraphie gothique XXX , possiblement issue d’une inscription funéraire.

La cave du corps principal présente un soubassement en bel appareil dont les liants diffèrent de la voûte en berceau qui le surmonte, suggérant les vestiges d’une construction plus ancienne dont le tracé a été repris au XVIIIe siècle. Enfin, l’annexe disjointe recèle dans son chaînage deux moellons à profil tore-cavet, modénature typique des ouvertures monumentales médiévales, rattachés à un probable encadrement de porte d’église.

L’ensemble de ces éléments — bretture, modénatures et épigraphie gothique — oriente la chronologie de ces pierres vers le XVe siècle, constituant les indices archéologiques les plus anciens rattachables au prieuré de Grandmont.

La motte de Fay est clairement d’origine médiévale et anthropique. Sa taille singulière et son histoire complexe — passage rapide d’une fonction castrale à une fonction religieuse dès 1248 — en font un site atypique dans le paysage jurassien. Cependant, l’absence de fouilles archéologiques dans le sous-sol limite la connaissance de l’occupation primitive. Seules des investigations permettraient de mieux comprendre les origines et la nature exacte de ce site. .

Lieu-dit Couvent de Châtel Gizia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@societe-emulation-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence La maison de Fay (Les Deux-Fays, Jura), vestiges d’une motte castrale en Bresse jurassienne, par Stéphane GUYOT

L’événement Conférence La maison de Fay (Les Deux-Fays, Jura), vestiges d’une motte castrale en Bresse jurassienne, par Stéphane GUYOT Gizia a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)