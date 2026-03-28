Conférence Grandir avec les écrans… en famille Beaulieu-lès-Loches

Conférence Grandir avec les écrans… en famille Beaulieu-lès-Loches samedi 30 mai 2026.

Conférence Grandir avec les écrans… en famille

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Conférence gesticulée. Réservation obligatoire.
Conférence gesticulée. Réservation obligatoire.   .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 93 89 38  cnfs@loches-sudtouraine.com

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English :

Gesticulated conference. Reservations required.

L’événement Conférence Grandir avec les écrans… en famille Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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