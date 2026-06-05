Conférence Henri Rivière et le japonisme Salle du Conseil Lamballe Terre & Mer Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Conférence Henri Rivière et le japonisme

Salle du Conseil Lamballe Terre & Mer 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Conférence par Olivier Levasseur, Docteur en Histoire moderne.

La découverte de l’art japonais par Henri Rivière dans les années 1880 va marquer un véritable tournant pour lui. Il devient alors l’un des représentants les plus éclatants du japonisme, mouvement artistique mêlant inspirations occidentales et japonaises. Mais Rivière fut également un collectionneur érudit de l’art d’Extrême-Orient, réunissant plusieurs centaines d’estampes de ses maîtres. .

Salle du Conseil Lamballe Terre & Mer 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Conférence Henri Rivière et le japonisme Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor