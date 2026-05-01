Anjouin

Conférence Hier en Pays de Bazelle Le Château de Fins (DUN-LE-POELIER)

Anjouin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Conférence animé par Jean-Luc STIVER, Président de l’association Hier en Pays de Bazelle

Château emblématique du nord de l’Indre, caché dans un écrin de verdure, le château de Fins à Dun-le-Poëlier possède une histoire ancienne de plusieurs siècles.

De l’époque du Haut Moyen-Age, il nous reste deux sarcophages de style mérovingien, rapatriés récemment au château.

Les bâtiments datent du 15ème siècle entre autres la chapelle seigneuriale.

Nous vous conterons l’évolution des bâtis les différents propriétaires et le devenir de ce château aux 7 familles. La grande transformation dans la seconde moitié du 19ème siècle donnera au château l’image d’aujourd’hui. Il est rare que pour un château nous ayons autant de documents retraçant son histoire.

Une balade de plusieurs siècles en ces lieux avec en conclusion le devenir de ce château patrimoine historique de Dun-le-Poëlier. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 73 22 bibliothequeanjouin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Jean-Luc STIVER, President of the Hier en Pays de Bazelle association

L’événement Conférence Hier en Pays de Bazelle Le Château de Fins (DUN-LE-POELIER) Anjouin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Chabris Pays de Bazelle