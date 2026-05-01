Anjouin

Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension

Anjouin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Découvrez les traces des sentiers de randonnée de notre joli campagne

Randonnée pédestre du jeudi de l’ascension sur la commune d’Anjouin organisée par le comité des fêtes. 3 circuits vous seront proposés 8,3 10,3 et 12,3 km. Départ de 7h30 à 9h.

Ravitaillements assurés sur les parcours. Buffet à l’Auberge du Chant du Coq sur réservation. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 87 44 60 comitedesfetesanjouin@orange.fr

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English :

Discover the footprints of hiking trails in our beautiful countryside

L’événement Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension Anjouin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Chabris Pays de Bazelle