Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension Anjouin
Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension Anjouin jeudi 14 mai 2026.
Anjouin
Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension
Anjouin Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
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Randonnée pédestre du jeudi de l’ascension sur la commune d’Anjouin organisée par le comité des fêtes. 3 circuits vous seront proposés 8,3 10,3 et 12,3 km. Départ de 7h30 à 9h.
Ravitaillements assurés sur les parcours. Buffet à l’Auberge du Chant du Coq sur réservation. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 87 44 60 comitedesfetesanjouin@orange.fr
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English :
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L’événement Randonnée pédestre Jeudi de l’ascension Anjouin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Chabris Pays de Bazelle