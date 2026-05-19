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Conférence Histoire de la viole de gambe Salle Armor Glaz Kerlouan

Conférence Histoire de la viole de gambe Salle Armor Glaz Kerlouan vendredi 21 août 2026.

Lieu : Salle Armor Glaz

Adresse : Rue Saint-Brevalaire

Ville : 29890 Kerlouan

Département : Finistère

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Kerlouan

Conférence Histoire de la viole de gambe

Salle Armor Glaz Rue Saint-Brevalaire Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Dans la conférence musicale Histoire de la viole de gambe présentée dans la salle Armor Glaz à Kerlouan le 21 août à 20h, Jérôme Chaboseau racontera l’histoire de cet instrument de la Renaissance jusqu’à l’époque baroque. Elle sera illustrée musicalement par des interprétations à la viole de gambe d’œuvres de compositeurs tels que Diego Ortiz, Sainte Colombe, Marin Marais ou Telemann.   .

Salle Armor Glaz Rue Saint-Brevalaire Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40 

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English :

L’événement Conférence Histoire de la viole de gambe Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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