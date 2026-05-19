Conférence Histoire de la viole de gambe Salle Armor Glaz Kerlouan
Conférence Histoire de la viole de gambe Salle Armor Glaz Kerlouan vendredi 21 août 2026.
Kerlouan
Conférence Histoire de la viole de gambe
Salle Armor Glaz Rue Saint-Brevalaire Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dans la conférence musicale Histoire de la viole de gambe présentée dans la salle Armor Glaz à Kerlouan le 21 août à 20h, Jérôme Chaboseau racontera l’histoire de cet instrument de la Renaissance jusqu’à l’époque baroque. Elle sera illustrée musicalement par des interprétations à la viole de gambe d’œuvres de compositeurs tels que Diego Ortiz, Sainte Colombe, Marin Marais ou Telemann. .
Salle Armor Glaz Rue Saint-Brevalaire Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40
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English :
L’événement Conférence Histoire de la viole de gambe Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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