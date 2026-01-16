Conférence Histoire de Magellan Brioude
Conférence Histoire de Magellan
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
2026-04-16
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE, avocat à la Cour d’Appel de Versailles, historien et conférencier.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous lecture by Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE, lawyer at the Versailles Court of Appeal, historian and lecturer.
Open to all.
L’événement Conférence Histoire de Magellan Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne