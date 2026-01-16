Conférence Histoire du monde à travers les Jeux Olympiques Brioude
Conférence Histoire du monde à travers les Jeux Olympiques Brioude jeudi 19 mars 2026.
Conférence Histoire du monde à travers les Jeux Olympiques
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 14:30:00
fin : 2026-03-19 16:30:00
Date(s) :
2026-03-19
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Pascal BLANCHARD, historien et chercheur associé au CRHIM.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Pascal BLANCHARD, historian and research associate at the CRHIM.
Open to all.
L’événement Conférence Histoire du monde à travers les Jeux Olympiques Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne