Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 14:30:00

fin : 2026-11-23 16:30:00

Date(s) :

2026-11-23

Par Pierre-Yves Decosse l’innovation dans les chantiers navals traditionnels en Bretagne Nord . .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40

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English : Conférence Histoire et Archéologie

L’événement Conférence Histoire et Archéologie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX