Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon
Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon lundi 23 novembre 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Conférence Histoire et Archéologie
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 14:30:00
fin : 2026-11-23 16:30:00
Date(s) :
2026-11-23
Par Pierre-Yves Decosse l’innovation dans les chantiers navals traditionnels en Bretagne Nord . .
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40
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English : Conférence Histoire et Archéologie
L’événement Conférence Histoire et Archéologie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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