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Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon lundi 26 avril 2027.

Lieu : Espace des Minimes

Adresse : 47 rue des Minimes

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : lundi 26 avril 2027

Fin : lundi 26 avril 2027

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-26 14:30:00
fin : 2027-04-26 16:30:00

Date(s) :
2027-04-26

Par Martial Caroff balade géologique le long de la côte du Léon et sur ses îles .   .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40 

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English : Conférence Histoire et Archéologie

L’événement Conférence Histoire et Archéologie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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