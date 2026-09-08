Conférence historique : Histoire de Roquemengarde et Lavagnac, Ancien Moulin de Roquemengarde, Saint-Pons-de-Mauchiens

Informations pratiques

Conférence historique : Histoire de Roquemengarde et Lavagnac Samedi 19 septembre, 16h00 Ancien Moulin de Roquemengarde Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence sur l’histoire du moulin de Roquemengarde et du château de Lavagnac.

Ancien Moulin de Roquemengarde 34230 Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie http://www.roquemengarde.org Ancien moulin médiéval fortifié. Visite, événements privés, conférences, expositions. Parking en face du domaine sur la D32.

Conférence sur l’histoire du moulin de Roquemengarde et du château de Lavagnac.

©GauvainLeconte