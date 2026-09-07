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AGENDA · Saint-Pons-de-Mauchiens

Visite commentée du moulin de Roquemengarde, Ancien Moulin de Roquemengarde, Saint-Pons-de-Mauchiens

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Moulin de Roquemengarde · Saint-Pons-de-Mauchiens

Visite commentée du moulin de Roquemengarde, Ancien Moulin de Roquemengarde, Saint-Pons-de-Mauchiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien Moulin de Roquemengarde
Adresse
34230 Saint-Pons-de-Mauchiens
Ville
34230 Saint-Pons-de-Mauchiens
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée du moulin de Roquemengarde 19 et 20 septembre Ancien Moulin de Roquemengarde Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les deux moulins de Roquemengarde à travers une visite commentée qui vous permettra d’en apprendre davantage sur leur histoire, leur fonctionnement et leur patrimoine.

Ancien Moulin de Roquemengarde 34230 Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie http://www.roquemengarde.org Ancien moulin médiéval fortifié. Visite, événements privés, conférences, expositions. Parking en face du domaine sur la D32.
Visite commentée des deux moulins de Roquemengarde

©Gauvain Leconte

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