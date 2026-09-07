Visite commentée du moulin de Roquemengarde, Ancien Moulin de Roquemengarde, Saint-Pons-de-Mauchiens

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Roquemengarde 19 et 20 septembre Ancien Moulin de Roquemengarde Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les deux moulins de Roquemengarde à travers une visite commentée qui vous permettra d’en apprendre davantage sur leur histoire, leur fonctionnement et leur patrimoine.

Ancien Moulin de Roquemengarde 34230 Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie http://www.roquemengarde.org Ancien moulin médiéval fortifié. Visite, événements privés, conférences, expositions. Parking en face du domaine sur la D32.

Visite commentée des deux moulins de Roquemengarde

©Gauvain Leconte