Conférence historique « La frontière et ses bornes autour de La Flamengrie », Salle des fêtes de La Flamengrie, La Flamengrie

Informations pratiques

Conférence historique

« La frontière et ses bornes autour de La Flamengrie » Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des fêtes de La Flamengrie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence historique

« La frontière et ses bornes autour de La Flamengrie »

par Jean-Louis Renteux

La conférence reviendra sur l’histoire de la frontière nord de la France (conquêtes de Louis XIV) et sur la modification de frontière au XVIIIe siècle qui est à l’origine de la pose de 65 bornes spectaculaires autour de La Flamengrie. Elle traitera également de l’incidence de la frontière sur la population locale, notamment du fait d’une présence douanière importante et de la confrontation constante avec les contrebandiers.

et

Exposé sur

« La restauration des bornes sculptées du XVIIIe siècle »

Par Joeri Stubbe.

L’exposé présentera l’évolution des bornes depuis près de 250 ans et des travaux de restauration qui ont été menés récemment afin de les sauvegarder et de les mettre en valeur.

A l’issue de ces conférences, sera présentée la publication du nouvel ouvrage « La frontière et ses bornes autour de La Flamengrie ».

Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre du micro-projet Interreg

« BORNES FRONTIERES 1780 »

visant à sauvegarder et à mettre en valeur les bornes du 18e siècle qui marquent la frontière entre La Flamengrie, Bettrechies et Honnelles.

Salle des fêtes de La Flamengrie 18 rue de l’Eglise, La Flamengrie (59570) La Flamengrie 59570 Nord Hauts-de-France +33616450581 https://bornesfrontieres1780-interreg.eu

Conférence historique

©Jean-Louis Renteux