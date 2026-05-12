Sainte-Croix

Conférence I Après le temps des mammouths. Les fréquentations post-paléolithiques de la grotte de Rouffignac.

Salle des fêtes Sainte-Croix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Frédéric Plassard, Chercheur associé à l’UMR PACEA (CNRS, université de Bordeaux, ministère de la Culture, Inrap)

Le porche d’entrée de la grotte de Rouffignac livre des niveaux archéologiques mésolithiques et protohistoriques, tandis que les galeries plus profondes de la grotte fournissent aussi des indices de fréquentations aux mêmes périodes. La conférence se concentrera donc sur cette archéologie post-paléolithique, souvent éludée, de la grotte de Rouffignac. .

Salle des fêtes Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr

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English :

L’événement Conférence I Après le temps des mammouths. Les fréquentations post-paléolithiques de la grotte de Rouffignac. Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides