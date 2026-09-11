Conférence : île des Faisans, île de Paix, Île des Faisans, Hendaye

Informations pratiques

Conférence : île des Faisans, île de Paix Samedi 19 septembre, 10h00, 16h30 Île des Faisans Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Île des Faisans, île de paix

Malgré le rôle majeur qu’elle a joué dans l’histoire de la paix en Europe et les personnages illustres qu’elle a accueillis, l’île des Faisans perd peu à peu de son prestige. Les associations Agora-Txingudi et Denentzat souhaitent aujourd’hui contribuer à sa mise en valeur.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, trois séances sont proposées, dont deux destinées aux enfants le samedi 19 et le mercredi 23.

Chaque séance comprend une présentation de l’histoire de l’île, face au site, une exposition de maquettes la représentant en 1660, ainsi qu’une conférence consacrée à Louis XIV, d’Artagnan, la cour et Hendaye.

Île des Faisans 64700 Hendaye Hendaye 64700 Hapetenia Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 77 31 88 91 http://www.agora-txingudi.fr Située au milieu de la Bidassoa, l’île des Faisans est un lieu unique, administré conjointement par la France et l’Espagne selon le régime du condominium. Haut lieu de la diplomatie européenne, elle est devenue au XVIIe siècle un symbole de paix et de réconciliation entre les deux royaumes.

C’est sur cette île que furent négociés et signés, en 1659, les accords du traité des Pyrénées, mettant fin à plusieurs décennies de guerre entre la France et l’Espagne. Elle fut également le théâtre de la rencontre entre Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche, à la suite de leur mariage par procuration célébré à Fontarrabie, ainsi que de nombreuses entrevues réunissant les plus grands souverains, diplomates et personnalités européennes du XVIIe siècle. Autobus, parking, piste cyclable, voie verte

Ile des Faisans, île de Paix

©Jacques Eguimendya