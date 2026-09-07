Conférence – inventaire du patrimoine, Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Conférence « Les plus belles maisons créoles des propriétaires chercheurs d’or de Guyane (1870- 1900) » .

Conférencier : Lionel Besnard Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

Limité à 144 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence « Les plus belles maisons créoles des propriétaires chercheurs d’or de Guyane (1870- 1900) » .

Conférencier : Lionel Besnard

Chargé de mission inventaire du patrimoine culturel de Guyane

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Conférence – inventaire du patrimoine

©ATG/Fonds inventaire du patrimoine