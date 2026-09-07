Conférence – inventaire du patrimoine, Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly
samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly
Informations pratiques
Conférence « Les plus belles maisons créoles des propriétaires chercheurs d’or de Guyane (1870- 1900) » .
Conférencier : Lionel Besnard Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane
Limité à 144 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Conférence « Les plus belles maisons créoles des propriétaires chercheurs d’or de Guyane (1870- 1900) » .
Conférencier : Lionel Besnard
Chargé de mission inventaire du patrimoine culturel de Guyane
Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :
– Brésil, Suriname et Guyana
– Guadeloupe et Martinique
Conférence – inventaire du patrimoine
©ATG/Fonds inventaire du patrimoine
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