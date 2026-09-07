Rencontres généalogiques, Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

dimanche 20 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Rencontres généalogiques Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les descendants d’indiens en Guyane et leur généalogie

Partenariat Gopio Global Organisation of People of Indian Origin

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Les descendants d’indiens en Guyane et leur généalogie

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