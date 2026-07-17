Conférence « Itinéraire Donzelli », Espace Saint-Martin (église), Belrupt-en-Verdunois

Informations pratiques

Conférence « Itinéraire Donzelli » Samedi 19 septembre, 11h00, 11h30 Espace Saint-Martin (église) Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Conférence par Madame Pierson, co-autrice de l’ouvrage « L’art en héritage, sur la trace des Donzelli en Meuse ».

Espace Saint-Martin (église) 6 Grand rue 55100 Belrupt-en-Verdunois Belrupt-en-Verdunois 55100 Meuse Grand Est 0670507666 Exposition sur Diulio Donzelli, le peintre de la reconstruction des églises de Meuse après la Grande Guerre. gratuité, parking suffisant.

« L’art en héritage, sur la trace des Donzelli en Meuse »

©Aurélie Jozwik