Itinéraire Donzelli, Espace Saint-Martin (église), Belrupt-en-Verdunois

Informations pratiques

Itinéraire Donzelli 18 – 20 septembre Espace Saint-Martin (église) Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de reproductions des oeuvres peintes et sculptées liées à la reconstruction en Meuse après 1920 par Diulio Donzelli et son fils.

Espace Saint-Martin (église) 6 Grand rue 55100 Belrupt-en-Verdunois Belrupt-en-Verdunois 55100 Meuse Grand Est 0670507666 Exposition sur Diulio Donzelli, le peintre de la reconstruction des églises de Meuse après la Grande Guerre. gratuité, parking suffisant.

Exposition de reproductions des oeuvres peintes et sculptées liées à la reconstruction en Meuse après 1920 par Diulio Donzelli et son fils

©Aurélie Jozwik