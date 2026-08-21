Conférence : « je vous écris de Seignosse Le Penon, une station balnéaire nouvellement contée par la carte postale », Chapelle Sainte-Thérèse du Penon, Le Penon

Informations pratiques

Conférence : « je vous écris de Seignosse Le Penon, une station balnéaire nouvellement contée par la carte postale » Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle Sainte-Thérèse du Penon Landes

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une conférence inédite sur la création de la station de Seignosse-le-Penon, à travers un regard porté sur son architecture et son patrimoine balnéaires.

À partir de cartes postales et de correspondances écrites, découvrez l’évolution de la station depuis les années 1960 jusqu’à nos jours.

Chapelle Sainte-Thérèse du Penon 650, avenue de la Grande Plage, 40510 Seignosse Le Penon 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine La chapelle Sainte Thérèse du Penon, inaugurée en 1974, est l’œuvre de l’architecte désormais bien connu, Jean Raphaël Hébrard (1927 – 2006).

L’accueil des visiteurs se fait dans un patio carré qui n’est pas sans rappeler les codes des cloîtres de monastères . Il donne accès à la grande nef carrée qui surprend par ses dimensions. Son sol descend en pente douce vers l’autel, comme un théâtre.

La charpente est toute en bois lamellé-collé, ce qui offre une résistance mécanique supérieure à du bois massif et permet de franchir des grandes portées sans poteau intermédiaire.

A l’extérieur, ce bâtiment se fond au milieu de la végétation existante, selon les caractéristiques de l’architecture organique. La toiture basse et longue semble protectrice et enveloppante et se fait discrète à l’œil.

Une conférence inédite sur la création de la station de Seignosse le Penon, à travers un regard porté sur l’architecture et le patrimoine balnéaires, à la lumière de cartes postales et des écrites ,…

©SeignossePatrimoine