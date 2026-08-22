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AGENDA · Semussac

Conférence Jean Jarousseau le pasteur du désert Salle Cordouan Semussac

samedi 19 septembre 2026 · Salle Cordouan · Semussac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Cordouan
Adresse
Place de l'église
Ville
17120 Semussac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Semussac

Conférence Jean Jarousseau le pasteur du désert

Salle Cordouan Place de l’église Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le foyer rural de Semussac vous invite à participer à la conférence: PASTEUR JAROUSSEAU SON HISTOIRE VOUS ATTEND ! Présentée par Erik Mouton.
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la conférence.
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Salle Cordouan Place de l’église Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 66 41 40 

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English :

The Semussac Rural Community Center invites you to attend the lecture: PASTEUR JAROUSSEAU: HIS STORY AWAITS YOU! Presented by Erik Mouton.
A friendly reception will be held following the lecture.

L’événement Conférence Jean Jarousseau le pasteur du désert Semussac a été mis à jour le 2026-08-22 par Royan Atlantique

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