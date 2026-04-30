Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano place de l’Eglise Semussac
Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano place de l’Eglise Semussac jeudi 17 septembre 2026.
Semussac
Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano
place de l’Eglise Église Saint‑Etienne Semussac Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Mercredi 5 août à 10h
Hugues Borsarello (violon), Stéphanie Huang (violoncelle) et Frank Braley (piano)
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place de l’Eglise Église Saint‑Etienne Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
TICKET OPENING DATE: Wednesday, August 5 at 10 a.m
Hugues Borsarello (violin), Stéphanie Huang (cello) and Frank Braley (piano)
L’événement Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano Semussac a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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