Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano place de l’Eglise Semussac

Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano place de l’Eglise Semussac jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : place de l’Eglise

Adresse : Église Saint‑Etienne

Ville : 17120 Semussac

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 17 17

Semussac

Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano

place de l’Eglise Église Saint‑Etienne Semussac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Mercredi 5 août à 10h
Hugues Borsarello (violon), Stéphanie Huang (violoncelle) et Frank Braley (piano)
  .

place de l’Eglise Église Saint‑Etienne Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TICKET OPENING DATE: Wednesday, August 5 at 10 a.m
Hugues Borsarello (violin), Stéphanie Huang (cello) and Frank Braley (piano)

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Concert de clôture Trio violon violoncelle piano Semussac a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

À voir aussi à Semussac (Charente-Maritime)