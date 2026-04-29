Semussac

Concours de boules

Champ de foire Semussac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’amicale bouliste de Semussac organise un concours de boules en semi nocturne-

Doublette formée ouvert à tous-

Restauration sur place-

Limitée à 45 équipes

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Champ de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 62 49 81 amicaleboulistesdesemussac@orange.fr

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English :

L’amicale bouliste de Semussac is organizing a semi-nightly boules competition

Doublettes open to all-

Catering on site-

Limited to 45 teams

L’événement Concours de boules Semussac a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique