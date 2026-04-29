Concours de boules Semussac
Concours de boules Semussac vendredi 7 août 2026.
Semussac
Concours de boules
Champ de foire Semussac Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’amicale bouliste de Semussac organise un concours de boules en semi nocturne-
Doublette formée ouvert à tous-
Restauration sur place-
Limitée à 45 équipes
.
Champ de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 62 49 81 amicaleboulistesdesemussac@orange.fr
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English :
L’amicale bouliste de Semussac is organizing a semi-nightly boules competition
Doublettes open to all-
Catering on site-
Limited to 45 teams
L’événement Concours de boules Semussac a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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