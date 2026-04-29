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Concours de boules Semussac

Concours de boules Semussac vendredi 7 août 2026.

Adresse : Champ de foire

Ville : 17120 Semussac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 8

Semussac

Concours de boules

Champ de foire Semussac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

L’amicale bouliste de Semussac organise un concours de boules en semi nocturne-
Doublette formée ouvert à tous-
Restauration sur place-
Limitée à 45 équipes
  .

Champ de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 62 49 81  amicaleboulistesdesemussac@orange.fr

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English :

L’amicale bouliste de Semussac is organizing a semi-nightly boules competition
Doublettes open to all-
Catering on site-
Limited to 45 teams

L’événement Concours de boules Semussac a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique

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