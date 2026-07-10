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AGENDA · Semussac

Fête des battages Semussac

samedi 1 août 2026 · Semussac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
17120 Semussac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Semussac

Fête des battages

Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

L’association Tradition de la vie rurale de Semussac organise cette année encore la Fête de Battages.
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Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   valerianes@orange.fr

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English :

The Semussac Rural Life Tradition Association is once again organizing the Threshing Festival this year.

L’événement Fête des battages Semussac a été mis à jour le 2026-07-10 par Royan Atlantique

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