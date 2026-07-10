AGENDA · Semussac
Fête des battages Semussac
samedi 1 août 2026 · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Fête des battages
Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
L’association Tradition de la vie rurale de Semussac organise cette année encore la Fête de Battages.
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Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine valerianes@orange.fr
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English :
The Semussac Rural Life Tradition Association is once again organizing the Threshing Festival this year.
L’événement Fête des battages Semussac a été mis à jour le 2026-07-10 par Royan Atlantique
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