Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Place de l’église Semussac
jeudi 6 août 2026 · Place de l'église · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony
Place de l’église Eglise de Semussac Semussac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Quintette de cuivre Orbis Symphony d’Espagne
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries, Orchestre symphonique de jeunes.
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Place de l’église Eglise de Semussac Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05
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English :
Orbis Symphony Brass Quintet from Spain
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival, Youth Symphony Orchestra.
L’événement Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Semussac a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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