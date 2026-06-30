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AGENDA · Semussac

Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Place de l’église Semussac

jeudi 6 août 2026 · Place de l'église · Semussac

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise de Semussac
Ville
17120 Semussac
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Semussac

Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony

Place de l’église Eglise de Semussac Semussac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Quintette de cuivre Orbis Symphony d’Espagne
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries, Orchestre symphonique de jeunes.
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Place de l’église Eglise de Semussac Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05 

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English :

Orbis Symphony Brass Quintet from Spain
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival, Youth Symphony Orchestra.

L’événement Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Semussac a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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