Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Place de l’église Semussac

Informations pratiques

Semussac

Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony

Place de l’église Eglise de Semussac Semussac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Quintette de cuivre Orbis Symphony d’Espagne

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries, Orchestre symphonique de jeunes.

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Place de l’église Eglise de Semussac Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05

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English :

Orbis Symphony Brass Quintet from Spain

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival, Youth Symphony Orchestra.

L’événement Festival les Eurochestries Quintette de cuivres Orbis Symphony Semussac a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique