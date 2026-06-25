AGENDA · Semussac
Tournoi de tennis Tennis Semussac Semussac
samedi 11 juillet 2026 · Tennis Semussac · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Tournoi de tennis
Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Tournoi de tennis de Semussac
.
Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine semussactennisclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Semussac tennis tournament
L’événement Tournoi de tennis Semussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Royan Atlantique
À voir aussi à Semussac (Charente-Maritime)
- Brocante Semussac 5 juillet 2026
- Concours de boules Semussac 10 juillet 2026
- Concours de boules Semussac 24 juillet 2026
- Stage d’été d’Aïkido Semussac 27 juillet 2026
- Concours de boules Semussac 7 août 2026