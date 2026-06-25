Tournoi de tennis Tennis Semussac Semussac

Informations pratiques

Semussac

Tournoi de tennis

Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Tournoi de tennis de Semussac

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Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine semussactennisclub@gmail.com

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English :

Semussac tennis tournament

L’événement Tournoi de tennis Semussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Royan Atlantique