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AGENDA · Semussac

Tournoi de tennis Tennis Semussac Semussac

samedi 11 juillet 2026 · Tennis Semussac · Semussac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Tennis Semussac
Adresse
Allée des Charmes
Ville
17120 Semussac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Semussac

Tournoi de tennis

Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Tournoi de tennis de Semussac
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Tennis Semussac Allée des Charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   semussactennisclub@gmail.com

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English :

Semussac tennis tournament

L’événement Tournoi de tennis Semussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Royan Atlantique

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