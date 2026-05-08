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Brocante Semussac

Brocante Semussac dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 17120 Semussac

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Semussac

Brocante

Champ de Foire Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le groupe folklorique Les Efournigeas vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle.
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Champ de Foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 60 53 80 

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English :

The folk group Les Efournigeas invites you to its annual flea market.

L’événement Brocante Semussac a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique

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