Semussac

Brocante

Champ de Foire Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le groupe folklorique Les Efournigeas vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle.

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Champ de Foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 60 53 80

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English :

The folk group Les Efournigeas invites you to its annual flea market.

L’événement Brocante Semussac a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique