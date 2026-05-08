Brocante Semussac
Brocante Semussac dimanche 5 juillet 2026.
Semussac
Brocante
Champ de Foire Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le groupe folklorique Les Efournigeas vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle.
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Champ de Foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 60 53 80
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English :
The folk group Les Efournigeas invites you to its annual flea market.
L’événement Brocante Semussac a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique
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