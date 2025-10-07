Conférence : Jeux-vidéos et neuropsychologie Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Jeux-vidéos et neuropsychologie Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 8 janvier 2026.

Les jeux-vidéos sont aujourd’hui largement démocratisés. Les compétitions professionnelles remplissent des stades, les diffusions de parties en live enregistrent de formidables audiences et les applications de jeux mobiles rendent ce loisir plus accessible que jamais. Suivant cette évolution, le débat public et régulièrement traversé par des questionnements sur l’impact de cette pratique sur nos comportements et nos apprentissages. En mettant en lumière les liens entre jeux vidéo et les dernières découvertes en neuropsychologie,

Celia Hodent prends de la hauteur pour voir ce que les jeux font à notre cerveau, mais aussi pour montrer comment la compréhension de celui-ci peut permettre de façonner les expériences vidéoludiques de demain.

Entrée libre sur réservation.

Célia Hodent | Psychologue, développeuse et spécialiste UX

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/jeux-videos-et-neuropsychologie +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr