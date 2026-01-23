CONFÉRENCE LA BELLE EPOQUE DE BOIS SALAIR

Monastère de Bois Salair Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Dans la continuité des visites et rencontres au Monastère de Bois Salair proposées au fil de l’année, une nouvelle conférence sera donnée sous le titre La Belle-Époque de Bois-Salair

Le domaine de Bois-Salair, par son architecture singulière et inattendue pour la région, suscite depuis longtemps intérêt et curiosité. Macha, historienne de formation et ancienne enseignante, lèvera un pan du voile sur les origines de ce lieu, dont l’histoire commence seulement à être redécouverte.

Déjà bien connue parmi nous pour les conférences proposées en 2024 sur les huit premiers siècles du christianisme, ainsi que pour ses émissions consacrées aux premiers temps chrétiens diffusées sur Radio Fidélité, Macha est titulaire d’un Master 2 d’histoire, spécialité recherche. Elle porte un intérêt particulier à l’histoire de l’Église dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

Informations pratiques

Date samedi 7 février 2026

Horaire 15 heures

Durée 1 heure

Tarif 8 € règlement sur place

Inscription nécessaire avant le 5 février

La conférence sera assurée à partir de 15 personnes inscrites .

Monastère de Bois Salair Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 68 35 bois.salair@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the continuity of the visits and meetings at the Monastère de Bois Salair proposed throughout the year, a new conference will be given under the title La Belle-Époque de Bois-Salair

L’événement CONFÉRENCE LA BELLE EPOQUE DE BOIS SALAIR Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Mayenne Co