Informations pratiques

Raucourt-et-Flaba

Conférence La biodiversité

Place du Pavé Raucourt-et-Flaba Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Explorer, comprendre et préserver la nature qui nous entoure ! L’association ReNard nous invite à plonger dans la biodiversité locale et à découvrir la vie qui foisonne à Raucourt et ses alentours.Rendez-vous à la médiathèque de Raucourt-et-Flaba à partir de 10h.Gratuit Dès 14 ans.

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Place du Pavé Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com

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English :

Explore, understand, and preserve the nature around us! The ReNard association invites you to immerse yourself in local biodiversity and discover the abundant life in Raucourt and the surrounding area.Meet at the Raucourt-et-Flaba media center starting at 10 a.m. Free—Ages 14 and up.

L’événement Conférence La biodiversité Raucourt-et-Flaba a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme