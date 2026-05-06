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Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ? Trémolat

Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ? Trémolat

Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ? Trémolat jeudi 8 octobre 2026.

Adresse : salle du grenier

Ville : 24510 Trémolat

Département : Dordogne

Début : jeudi 8 octobre 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Trémolat

Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ?

salle du grenier Trémolat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Benoît David animera la conférence.   .

salle du grenier Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 84 02 15 

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English : Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ?

L’événement Conférence La cerise sous le chapeau | Comment vivre mieux son temps ? Trémolat a été mis à jour le 2026-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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