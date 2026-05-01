Conférence la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz
Conférence la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz samedi 9 mai 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Conférence la chapelle de Prigny
Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 15:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Aux Moutiers-en-Retz, une conférence exceptionnelle de Patrice Pipaud qui vous plongera dans l’histoire de la chapelle de Prigny .
Cette conférence promet d’être une immersion fascinante dans l’histoire riche et captivante de la chapelle de Prigny.
Au programme
Saint-Jean-Baptiste-de-Prigny Histoire et actualité d’une chapelle méconnue La récente restauration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Prigny, aux Moutiers-en-Retz, est l’occasion de faire le point sur ce que nous connaissons, et ce que nous ignorons encore, de l’histoire de ce petit édifice médiéval et de son environnement. À partir des chartes anciennes, des archives de la paroisse de Prigny disparue en 1815, et des travaux des historiens locaux, cette conférence proposera une lecture renouvelée du site. Elle s’appuiera également sur les observations issues des chantiers de restauration menés depuis les années 1970, dans une démarche d’archéologie du bâti. À travers son évolution matérielle, la chapelle de Prigny éclaire aussi la sociologie des populations qui l’ont fréquentée, révélant ainsi toute la richesse d’un patrimoine encore largement méconnu.
Réservations par mail
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Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@shpr.fr
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English :
In Moutiers-en-Retz, Patrice Pipaud will give an exceptional talk on the history of the Prigny chapel.
L’événement Conférence la chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic
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