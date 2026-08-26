CONFÉRENCE LA COMMANDE PUBLIQUE PHOTOGRAPHIQUE UN MOYEN D’ÉCRIRE L’HISTOIRE ? FESTIVAL HORS CADRE Béziers
samedi 24 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONFÉRENCE LA COMMANDE PUBLIQUE PHOTOGRAPHIQUE UN MOYEN D’ÉCRIRE L’HISTOIRE ? FESTIVAL HORS CADRE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Dès le XIXe siècle, la photographie documente le patrimoine. Une conférence pour découvrir son rôle culturel, précédée d’un Cinémam doc.
Dès le XIXe siècle, la photographie s’impose comme un outil essentiel pour recenser et documenter le patrimoine. De nombreuses initiatives voient le jour, portées par des collectifs de photographes, des institutions privées ou encore des médias, avec des approches variées mais un même enjeu culturel.
Animée par Gilles Favier, photographe, documentaliste et commissaire de l’exposition L’Amérique en face .
Conférence précédée d’un Cinémam doc à 15h.
Dans le cadre du festival Hors Cadre et de l’exposition L’Amérique en face et du bicentenaire de la photographie. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Since the 19th century, photography has been used to document cultural heritage. A lecture exploring its cultural role, preceded by a documentary film screening.
L’événement CONFÉRENCE LA COMMANDE PUBLIQUE PHOTOGRAPHIQUE UN MOYEN D’ÉCRIRE L’HISTOIRE ? FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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