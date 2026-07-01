Informations pratiques

Conférence : « la cuisine et la chimie »

Changements physiques et chimiques dans la cuisine : de la préhistoire vers la gastronomie moléculaire. Jeudi 8 octobre, 18h30 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Entre les changements physiques et chimiques, la différence est la suivante : la physique change la forme ou l’état de l’aliment, tandis que la chimie change sa nature profonde.

Le broyage des grains, la fonte du chocolat ou la création d’une émulsion (comme la mayonnaise) en sont de parfaits exemples. À l’inverse, les changements chimiques créent de nouvelles saveurs et molécules : faire cuire un steak, caraméliser du sucre ou faire lever du pain, c’est de la chimie.

Aujourd’hui, la cuisine moléculaire mélange ces deux sciences pour s’amuser avec les textures, comme créer des billes de sirop qui éclatent en bouche, les écumes et les mousses. Ainsi, la cuisine est passée d’un art empirique (basé sur l’expérience et l’habitude) à une science précise. On parle aussi de « cuisine note à note » (créer des plats directement à partir de composés purs) ou encore de la viande artificielle.

Quelle sera la prochaine étape de notre évolution culinaire ?

Animé par Dr. Varvara GRIBOVA > Maître de conférences | Associate Professor Université d’Orléans, UFR Sciences et Techniques Référente communication – département de Biologie-Biochimie Inserm U1364 « Thérapies innovantes & Nanomédecine » (InTheRNA)

Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcmoulin-olivet.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 63 66 60 »}]

La cuisine, c’est de la science que l’on mange ! Depuis que l’humain maîtrise le feu, la cuisine est, sans qu’on le sache, notre premier laboratoire de chimie. Conférence Conférence la cuisine et la chimie

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